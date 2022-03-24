Malavi, Çin ile Brı İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika
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Malavi, Çin ile Brı İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı İmzaladı

24.03.2022 16:58
Malavi, Çin ile Brı İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı İmzaladı

LİLONGWE, 24 Mart (Xinhua) — Malavi Dışişleri Bakanı Nancy Tembo, imza töreninde BRI'ye katılmanın iki ülke arasındaki işbirliği için yeni bir ivme sağlayacağına dikkat çekti. Tembo, yoksulluğun azaltılması, tarım, altyapı, sağlık ve diğer alanlarda daha fazla ikili işbirliği çağrısında bulundu. Bakan, "Malavi Hükümeti, ortak çıkarlar konusunda hem ikili hem de çok taraflı düzeylerde Çin Halk […]

LİLONGWE, 24 Mart (Xinhua) — Malavi Dışişleri Bakanı Nancy Tembo, imza töreninde BRI'ye katılmanın iki ülke arasındaki işbirliği için yeni bir ivme sağlayacağına dikkat çekti. Tembo, yoksulluğun azaltılması, tarım, altyapı, sağlık ve diğer alanlarda daha fazla ikili işbirliği çağrısında bulundu. Bakan, "Malavi Hükümeti, ortak çıkarlar konusunda hem ikili hem de çok taraflı düzeylerde Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerini güçlendirmeye kararlıdır" dedi. Çin'in Malavi Büyükelçisi Liu Hongyang ise, Çin'in BRI'yi Malavi'nin 2063 Vizyonu ile birleştirmeye ve Malavi'de kapsayıcı biçimde zengin ve kendine güvenen bir ulus inşa edilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi. 170'ten fazla ülke ve uluslararası kuruluş, şimdiye kadar Çin ile BRI işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Tembo, göreve atandığı Ağustos 2018 tarihinden bu yana Çin-Malavi ilişkilerinin gelişimine olan katkılarından ötürü Liu'yu takdir ettiğini belirtti. Tembo, Çin elçisine, görev süresi boyunca hibeler ve imtiyazlı krediler yoluyla Malavi'deki çeşitli altyapı projelerini kolaylaştırdığı için övgüde bulundu. Tembo, 67,7 milyon ABD doları değerindeki imtiyazlı kredi ile yapılan Lilongwe Su Programı, 50 milyon dolarlık hibe ile duble otoyol inşaatı ve 15 milyon dolarlık hibe ile Lilongwe'de 5 topluluk teknik kolejinin inşası gibi bazı önemli altyapı projelerini sıraladı. Tembo, "Büyükelçi Liu, 2018'de atanmasından bu yana Malavi-Çin ilişkisine büyük katkıda bulundu" dedi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, TEM Otoyolu, Malavi, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Malavi, Çin ile Brı İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika


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