Malavi Cumhurbaşkanı Chakwera, ekonomik tedbirler kapsamında yurt dışı ziyaretlerini iptal etti

Malavi Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera'nın, ekonomide kemer sıkma tedbirleri nedeniyle, yurt dışı gezilerini iptal ettiği bildirildi.

Maliye Bakanı Sosten Gwengwe, basına yaptığı açıklamada, ekonomide durgunluk nedeniyle Cumhurbaşkanı Chakwera'nın yeni tedbirler aldığını duyurdu.

Gwengwe, alınan tedbirler bağlamında Cumhurbaşkanı Chakwera'nın yurt dışı gezilerini iptal ettiğini açıkladı.

Atılan adım ile bütçede 216 milyon dolar tasarruf sağlanacağı bilgisini paylaşan Gwengwe, bu kararın zorunluluk olmadığını ancak Cumhurbaşkanı Chakwera'nın kendi tasarrufuyla bu adımı attığını belirtti.

Bu karar ile Cumhurbaşkanı Chakwera, Ruanda'da düzenlenecek Commonwealth Devlet Başkanları Toplantısı ile Avusturya'daki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) forumuna katılmayacak.