Malavi Cumhurbaşkanı Chakwera, ekonomik tedbirler kapsamında yurt dışı ziyaretlerini iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi

Malavi Cumhurbaşkanı Chakwera, ekonomik tedbirler kapsamında yurt dışı ziyaretlerini iptal etti

15.06.2022 13:17
Malavi Cumhurbaşkanı Chakwera, ekonomik tedbirler kapsamında yurt dışı ziyaretlerini iptal etti

Malavi Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera'nın, ekonomide kemer sıkma tedbirleri nedeniyle, yurt dışı gezilerini iptal ettiği bildirildi.

Malavi Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera'nın, ekonomide kemer sıkma tedbirleri nedeniyle, yurt dışı gezilerini iptal ettiği bildirildi.

Maliye Bakanı Sosten Gwengwe, basına yaptığı açıklamada, ekonomide durgunluk nedeniyle Cumhurbaşkanı Chakwera'nın yeni tedbirler aldığını duyurdu.

Gwengwe, alınan tedbirler bağlamında Cumhurbaşkanı Chakwera'nın yurt dışı gezilerini iptal ettiğini açıkladı.

Atılan adım ile bütçede 216 milyon dolar tasarruf sağlanacağı bilgisini paylaşan Gwengwe, bu kararın zorunluluk olmadığını ancak Cumhurbaşkanı Chakwera'nın kendi tasarrufuyla bu adımı attığını belirtti.

Bu karar ile Cumhurbaşkanı Chakwera, Ruanda'da düzenlenecek Commonwealth Devlet Başkanları Toplantısı ile Avusturya'daki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) forumuna katılmayacak.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Malavi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malavi Cumhurbaşkanı Chakwera, ekonomik tedbirler kapsamında yurt dışı ziyaretlerini iptal etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:20:04. #1.11#
SON DAKİKA: Malavi Cumhurbaşkanı Chakwera, ekonomik tedbirler kapsamında yurt dışı ziyaretlerini iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement