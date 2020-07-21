Malavi'de 9 Çinliye fil dişi ve gergedan boynuzu kaçakçılığından hapis cezası - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de, 9 Çinli ve 2 Malavi vatandaşı, fil dişi ve gergedan boynuzu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Lilongwe'deki Sulh Ceza Mahkemesi, ülkede fil dişi ve gergedan boynuzu kaçakçılığı yapan 9 Çin ve 2 Malavi vatandaşına hapis cezası verdi.

Mahkeme, 2 Çinliye gergedan boynuzu kaçakçılığı suçlamasıyla 11'er yıl, fil dişi kaçakçılığı yapan 2 Çinliye de 7'şer yıl ve diğer 5 Çinliye ise 6'şar yıl hapis cezası verdi.

Ayrıca 2 Malavi vatandaşı da yasa dışı fil dişi ve su aygırı dişlerine sahip olmaktan 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malavi Parklar ve Av- Yaban Hayatı Direktörü Brighton Kumchedwa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede hayvan kaçakçılığının büyük bir suç olduğunun altını çizerek "Malavi artık yaban hayatı suçluları için bir oyun alanı değil." dedi.

Kaçak avlanma nedeniyle 19. yüzyılın başında Afrika'da birkaç milyon olan fil nüfusu 2015'te 400 bine kadar düşerken Dünya Doğayı Koruma Vakfına göre, fil ölümlerinin yüzde 60'ına kaçak avlanma neden oluyor.