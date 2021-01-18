Malavi'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi - Son Dakika

Malavi'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi

Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle okullarda eğitim öğretime en az 15 gün süreyle ara verildi.

Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle okullarda eğitim öğretime en az 15 gün süreyle ara verildi. Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, ulusa sesleniş konuşmasında, salgın nedeniyle yeni tedbirler aldıklarını belirtti. Chakwera, 21.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini ve tüm toplantıların 50 kişiden fazla yapılmasını yasakladıklarını ifade ederek, tedbirler kapsamında okullarda da eğitim öğretime en az 15 gün ara verildiğini söyledi. Malavi'de şimdiye kadar 12 bin 470 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 314 kişi hayatını kaybetti. Ülke bir hafta içinde Ulaştırma Bakanı Sidik Mia ve Yerel Yönetim Bakanı Lingson Berekanyama, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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