Malavi'de Bağımsızlık Günü kutlamaları Kovid-19 nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi.



Yeni seçilen Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, yaptığı açıklamada, bugün kutlanacak 56'ncı Bağımsızlık Günü etkinliklerinin Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.



Chakwera, kutlamalar için gerekli tüm kaynaklarının ise salgınla mücadelede kullanılacağını kaydetti.



Ülkede vaka sayılarının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Chakwera, "Bugün 3 ay öncesine göre daha kötü durumdayız. Koronavirüs Malavi'nin her yerine yayılıyor ve öldürme gücü ile yayılıyor." dedi.



Malavi, İngiltere'den bağımsızlığını 6 Temmuz 1960'ta kazanmıştı.



Yaklaşık 19,5 milyon nüfusa sahip Malavi'de şimdiye kadar 1613 Kovid-19 vakası görüldü, 17 kişi hayatını kaybetti.