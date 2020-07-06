Malavi'de Bağımsızlık Günü kutlamaları Kovid-19 nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Malavi'de Bağımsızlık Günü kutlamaları Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi.

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi.

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Yeni seçilen Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, yaptığı açıklamada, bugün kutlanacak 56'ncı Bağımsızlık Günü etkinliklerinin Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.


Chakwera, kutlamalar için gerekli tüm kaynaklarının ise salgınla mücadelede kullanılacağını kaydetti.


Ülkede vaka sayılarının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Chakwera, "Bugün 3 ay öncesine göre daha kötü durumdayız. Koronavirüs Malavi'nin her yerine yayılıyor ve öldürme gücü ile yayılıyor." dedi.


Malavi, İngiltere'den bağımsızlığını 6 Temmuz 1960'ta kazanmıştı.


Yaklaşık 19,5 milyon nüfusa sahip Malavi'de şimdiye kadar 1613 Kovid-19 vakası görüldü, 17 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs, Afrika, Malavi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malavi'de Bağımsızlık Günü kutlamaları Kovid-19 nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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