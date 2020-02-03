Malavi'de devlet başkanlığı seçim sonuçları iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malavi'de devlet başkanlığı seçim sonuçları iptal edildi - Son Dakika

Malavi'de devlet başkanlığı seçim sonuçları iptal edildi

6 saat önce

Malavi'de Anayasa Mahkemesi, ülkede geçen sene düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarını iptal etti.

Malavi'de devlet başkanlığı seçim sonuçları iptal edildi, System.String[]

Malavi'de Anayasa Mahkemesi, ülkede geçen sene düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarını iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, mayısta düzenlenen seçimin, yaygın biçimde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle iptaline karar verdi.

Yaklaşık 10 saat süren duruşmada, elle kayda geçirilen seçim sonuçları üzerinde özel bir sıvı kullanılarak oynandığı, oy pusulalarının çoğaltıldığı ve imzasız form kullanıldığı kaydedildi.

Mahkeme, 500 sayfalık kararında yeni devlet başkanı seçiminin 150 gün içinde yapılmasına hükmetti.

Ülkede 21 Mayıs'ta yapılan seçimde, Demokratik İlerici Parti Başkanı ve Devlet Başkanı Peter Mutharika, oyların yüzde 38,57'sini alarak yeniden başa gelmişti.

Seçimde oyların yüzde 35,4'ünü alan ana muhalefetin adayı eski papaz Lazarus Chakwera ile yüzde 20,2 alan Saulos Chilima, oyların çalındığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde itirazda bulunmuştu.

Ülkede seçim sonuçlarına itiraz etmek için düzenlenen protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi, Malavi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz
32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü BM'den çağrı: İdlib'de gerginlik azaltılsın Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan yeni evli kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 05:45:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malavi'de devlet başkanlığı seçim sonuçları iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]