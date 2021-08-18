Malavi'de düzenlenen 41. Güney Afrika Kalkınma Topluluğu Zirvesi sona erdi - Son Dakika

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Tanzanya'da bölgesel bir terörle mücadele merkezi kurma kararı aldı.

41. SADC Zirvesi, Malavi'nin ev sahipliğinde, başkent Lilongwe'de kapanış oturumuyla sona erdi.

Topluluğun 2021-2022 dönem başkanlığı görevini devralan Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, kapanış konuşmasında, SADC'nin bölgesel bir terörle mücadele merkezi kurma kararı aldığını belirtti.

Chakwera, söz konusu merkezin Tanzanya'da konuşlanacağını ifade ederek, "Bu merkez, terörizme ve radikalizme yer vermeme ve topluluğumuzu barışçıl tutma kararlılığımızın bir başka göstergesi olacak." dedi.

SADC'nin Politika Savunma ve Güvenlik İşbirliği organının bölgede yaşanabilecek her türlü istikrarsızlık ve güvenlik problemini kararlı şekilde ele aldığını kaydeden Chakwera, "Bu dayanışmamız ve uyanıklığımız sayesinde Güney Afrika bölgesi barışçıl, güvenli ve istikrarlı." ifadesini kullandı.

SADC liderleri İsrail'e Afrika Birliği'nde gözlemci statüsü verilmesi kararını kınadı

Zirvenin sonunda, SADC liderleri Afrika Birliği Komisyonu'nun İsrail'e gözlemci statüsü verilmesi kararına itiraz eden bir bildiri yayımladı.

Bildiride, bu karara ilişkin endişeler dile getirilerek, kararın Afrika Birliği Komisyon Başkanı tarafından tek taraflı olarak alındığı vurgulandı.

Afrika'dan 16 ülkenin üyesi olduğu SADC, siyasi krizler ve bölgesel sorunlara müdahale ediyor.