Kalaya, şimdiye kadar 25 cesede ulaşıldığını ve kurbanların Malavi üzerinden yasa dışı yollarla Güney Afrika 'ya giden 25-40 yaşlarındaki Etiyopyalı göçmenler olduğunun sanıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Malavi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malavi'de Etiyopyalı 25 göçmene ait toplu mezar bulundu - Son Dakika

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