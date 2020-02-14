Malavi'de göstericiler seçim komisyonu başkanının istifasını istedi - Son Dakika

Malavi'de devlet başkanı seçim sonuçlarının iptal edilmesinin ardından çeşitli kentlerdeki Seçim Komisyonu binaları önünde toplanan göstericiler, komisyon başkanı Jane Ansah'ın istifasını istedi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Zomba şehrindeki komisyon binası önünde toplanan göstericiler adına açıklama yapan İnsan Hakları Savunucuları Koalisyonu Başkanı Timothy Mtambo, adaletin sağlanması için gösterilere devam edeceklerini ve geri adım atmayacaklarını açıkladı.

Mtambo, "Malavililer yeniden seçim istiyor ve seçim komisyonu başkanı Ansah ile komisyon üyelerinin istifasını talep ediyor." dedi.

Lilongwe ve Blantyre bölgelerindeki komisyon binaları önünde de gösteri düzenlendi.

Yolsuzluk nedeniyle iptal edilmişti

Anayasa Mahkemesi, ülkede geçen seneki devlet başkanlığı seçim sonuçlarını, yaygın biçimde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle iptal etmişti.

Ülkede 21 Mayıs'ta yapılan seçimde, Demokratik İlerici Parti Başkanı ve Devlet Başkanı Peter Mutharika, oyların yüzde 38,57'sini alarak yeniden başa gelmişti. Seçimde oyların yüzde 35,4'ünü alan ana muhalefetin adayı eski papaz Lazarus Chakwera ile yüzde 20,2 alan Saulos Chilima, oyların çalındığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde itirazda bulunmuştu.