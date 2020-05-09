Malavi'de iptal edilen devlet başkanlığı seçimleri 2 Temmuz'da yenilenecek - Son Dakika

Ülkede seçim sonuçlarına itiraz etmek için düzenlenen protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Seçimde oyların yüzde 35,4'ünü alan ana muhalefetin adayı eski papaz Lazarus Chakwera ile yüzde 20,2 alan Saulos Chilima, oyların çalındığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine itirazda bulunmuştu.

Ülkede 21 Mayıs'ta yapılan seçimde, Mutharika, oyların yüzde 38,57'sini alarak yeniden başa gelmişti.

Seçimi kazanan Demokratik İlerici Parti Başkanı ve Devlet Başkanı Peter Mutharika, iptal kararına itiraz etmişti.

Başkanlık seçimlerinin 2 Temmuz'da düzenleneceğini açıklayan mahkeme, 500 sayfalık kararında, elle kayda geçirilen seçim sonuçları üzerinde özel bir sıvı kullanılarak oynandığı, oy pusulalarının çoğaltıldığı ve imzasız form kullanıldığının tespit edildiğini kaydetti.

Doğu Afrika ülkesi Malavi 'de iptal edilen devlet başkanlığı seçiminin 2 Temmuz'da yeniden yapılmasına karar verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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