Malavi'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı - Son Dakika

Güney Afrika ülkesi Malavi'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın başladığı açıklandı.

Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, ülkede Kovid-19'a karşı aşı yapılan ilk kişi oldu.

Chakwera, aşılamanın başlamasının Kovid-19'a karşı mücadelede önemli bir adım olduğunun altını çizerek, "Aşının ne kadar güvenli olduğunu görebilmeniz için gönüllü olarak ilk ben aşı oldum." dedi.

Kovid-19 aşısının ilk olarak salgınla mücadele eden 60 bin sağlık çalışanına yapılacağı kaydedildi.

19 milyona yaklaşan nüfusuyla Malavi 5 Mart'ta 360 bin Kovid-19 aşısını teslim almıştı.

Malavi'de şimdiye kadar 32 bin 614 kişide virüs tespit edilirken 1077 kişi de salgında hayatını kaybetti.