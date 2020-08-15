Malavi'de Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bin 26'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede şimdiye kadar 38 bin 798 test yapıldı.

Vaka sayısı ise son 24 saatte 38 artarak 5 bin 26'ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 157'ye çıktı. İyileşen hasta sayısı da 2 bin 623'e yükseldi.

Malavi'de cezaevlerinde tespit edilen Kovid-19 vakaları nedeniyle 500'e yakın mahkuma af çıkarılmıştı.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı, 25 binden fazla kişi hayatını kaybetti.