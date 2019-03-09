Son Dakika Haberleri: Malavi'de Şiddetli Yağış ve Fırtına 23 Can Aldı

Malavi'de Şiddetli Yağış ve Fırtına 23 Can Aldı

16 dakika önce

Afrika ülkelerinden Malavi'nin güneyini etkisi altına alan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti.

Malavi'de Şiddetli Yağış ve Fırtına 23 Can Aldı, System.String[]
Afrika ülkelerinden Malavi'nin güneyini etkisi altına alan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti.

Malavi Güvenlik Bakanı Nicholas Dausi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde 4 gündür devam eden şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle ilk belirlemelere göre 23 kişinin öldüğünü belirtti.

Dausi, yaklaşık 22 bin evin çökmesine yol açan yağış ve fırtınada 11 kişinin kaybolduğunu ifade ederek, yüzlerce kişinin de yaralandığını kaydetti.

Bölgeye arama kurtarma ekiplerin sevk edildiğini aktaran Dausi, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:04 Kaynak: AA

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