Malavi'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Devlet Başkanı Peter Mutharika, yaptığı açıklamada, "18 Nisan ile 9 Mayıs arasında olmak üzere ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi." dedi.

Kovid-19'a karşı halkı uyaran Mutharika, "Eğer dikkatli olmazsak Kovid-19 nedeniyle 50 bin insanı kaybedebiliriz. Bu nedenle gerekli olmayan iş ve hizmetlerin faaliyetlerine son verildi." ifadelerini kullandı.

Afrika'da Angola, Zimbabve, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya ve Sudan da Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 874'e yükseldi.