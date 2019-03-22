Son Dakika Haberleri: Malavi'de Trafik Kazası: 17 Ölü

Malavi'de Trafik Kazası: 17 Ölü

1 saat önce

Malavi'de bir kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Malavi'de Trafik Kazası: 17 Ölü, System.String[]
Malavi'de bir kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Afrika kıtasının güneydoğusunda yer alan Malavi'de meydana gelen trafik kazasında en az 17 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, karşı yönden gelen kamyonun minibüs ve tüccarların bulunduğu alana dalması sonucu kazanın meydana geldiğini aktardı.

Polis, kazada 17 kişinin öldüğünü doğrularken, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Kamyon sürücüsünün de gözaltına alındığı aktarıldı. - MALAVİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:16 Kaynak: İHA

Afrika, Malavi, 3. Sayfa
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