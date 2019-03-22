Malavi'de Trafik Kazası: 17 Ölü
1 saat önce
Malavi'de bir kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 17 kişi hayatını kaybetti.
Malavi'de bir kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 17 kişi hayatını kaybetti.
Afrika kıtasının güneydoğusunda yer alan Malavi'de meydana gelen trafik kazasında en az 17 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, karşı yönden gelen kamyonun minibüs ve tüccarların bulunduğu alana dalması sonucu kazanın meydana geldiğini aktardı.
Polis, kazada 17 kişinin öldüğünü doğrularken, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Kamyon sürücüsünün de gözaltına alındığı aktarıldı. - MALAVİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:16 Kaynak: İHA
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