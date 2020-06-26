Malavi'deki devlet başkanlığı seçimlerinde ana muhalefetin adayı önde gidiyor - Son Dakika

Malavi'deki devlet başkanlığı seçiminin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, ana muhalefet Malavi Kongre Partisi (MCP) adayı eski papaz Lazarus Chakwera önde gidiyor.

Ulusal televizyon MBC'nin açıkladığı sonuçlara göre, oyların çoğunun sayımı tamamlanırken, Chakwera oyların yüzde 59'unu aldı.

Sonuçlara göre, ikinci sıradaki Demokratik İlerici Parti Başkanı ve Mevcut Devlet Başkanı Peter Mutharika yüzde 38 ve Mbakuwaku Kalkınma Hareketi Partisi adayı Saulos Chilima ise yaklaşık yüzde 2 oy aldı.

Ülkede, Chakwera'nın zaferini kutlamak için halk sokağa çıktı.

Geçen seneki seçim, "yolsuzluk yapıldığı" gerekçesiyle iptal edilmişti

Malavi Anayasa Mahkemesi, 21 Mayıs 2019'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini, "yaygın biçimde yolsuzluk yapıldığı" gerekçesiyle iptal etmişti.

Söz konusu seçimde, Demokratik İlerici Parti Başkanı ve Devlet Başkanı Mutharika oyların yüzde 38,57'sini alarak birinci çıkmıştı.

Ana muhalefet MCP adayı eski papaz Chakwera oyların yüzde 35,4'ünü, Mbakuwaku Kalkınma Hareketi Partisi adayı Chilima ise yüzde 20,2'sini almıştı.