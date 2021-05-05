Malavi Gölü yeşile döndü - Son Dakika

Afrika'nın ve dünyanın en büyük göllerinden Malavi'nin yeşil yüzeyle kaplanması yerel halkta endişeye yol açtı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, iki haftadır süren yağmur ve şiddetli rüzgarların gölün farklı bölgelerindeki besin ögelerini birbirine karıştırması sonucu tüm göl yeşile büründü.

Gölde araştırma başlatan Malavili uzmanlar, yeşillenmeye siyanobakterilerin yol açtığını belirterek avlanmanın hem insanlar hem de canlılar için tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu.

Yerel halkı paniğe ve endişeye sevk eden görüntünün göldeki zengin su altı dünyasına zarar vermesinden korkuluyor.

Yaklaşık 30 bin kilometrekare yüzölçümündeki gölü, Tanzanya, Mozambik ve Malavi paylaşıyor. ???????