Malavi, kırsaldaki hanelere ücretsiz elektrik bağlantısı kurmayı planlıyor - Son Dakika

Elektrik enerjisine erişimin en düşük olduğu ülkelerden Malavi, kırsal bölgelerdeki hanelere ücretsiz elektrik bağlantısı kurmayı planlıyor.

Enerji ve Madencilik Bakanlığından yapılan açıklamada, kırsaldaki 126 bin haneye ücretsiz elektrik bağlantısı programı başlatılacağı belirtildi.

Bakanlık verilerine göre, 19 milyonluk Malavi nüfusunun yaklaşık yüzde 11'i elektriğe erişim sağlayabiliyor.

Ülke nüfusun yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan kırsal bölgeler için ise bu oran yalnızca yüzde 4 seviyesinde.