Son Dakika Haberleri: Malay ve Türk şirketlerden 65 milyon $’lık imza
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Malay ve Türk şirketlerden 65 milyon $’lık imza

1 saat önce

Ankara ve İstanbul'da 65 Türk şirketiyle 150 bire bir görüşme yapan 15 Malay şirket 65 milyon dolarlık iş anlaşması imzaladı.

Malay ve Türk şirketlerden 65 milyon $’lık imza, System.String[]

Ankara ve İstanbul'da 65 Türk şirketiyle 150 bire bir görüşme yapan 15 Malay şirket 65 milyon dolarlık iş anlaşması imzaladı. Başbakan Mahathir Muhammed'in ziyareti sonrası atılan bu ilk adımın ardından DEİK ile Türkiye'den bir heyetin Malezya'ya götürülmesi planlanıyor.

İstanbul, Malezya, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:34 
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