Malay ve Türk şirketlerden 65 milyon $’lık imza
1 saat önce
Ankara ve İstanbul'da 65 Türk şirketiyle 150 bire bir görüşme yapan 15 Malay şirket 65 milyon dolarlık iş anlaşması imzaladı.
Ankara ve İstanbul'da 65 Türk şirketiyle 150 bire bir görüşme yapan 15 Malay şirket 65 milyon dolarlık iş anlaşması imzaladı. Başbakan Mahathir Muhammed'in ziyareti sonrası atılan bu ilk adımın ardından DEİK ile Türkiye'den bir heyetin Malezya'ya götürülmesi planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:34
Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi, provokatif eylem nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Polis, İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon düzenledi Cinayet zanlısı, maktulün mezarı başında dua edip teslim oldu Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu