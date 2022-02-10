"Malazgirt 1071" filminin galası yapıldı - Son Dakika

950 yıl önce Anadolu'yu Türklere yurt yapan zaferin hikayesini anlatan TRT ortak yapımı "Malazgirt 1071" filmi yarın vizyona girecek.

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen filmin galasında basın mensuplarına açıklamada bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Malazgirt zaferini anlatan bu filmle sinema dünyasında bir boşluğun dolduğunu söyledi.

Sobacı, " Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak aslında üzerimizdeki en temel vazifelerden birisi manevi değerlerimizi korumak kadar, şanlı tarihimizi gelecek nesillere, ecdadımızın kahramanlıklarını başarılı projelerle beyazperdeye aktarmaktır. Bu sorumluluk çerçevesinde aslında bu film projesinin ortak yapımcısı olduk." dedi.

Salgın sürecinde TRT'nin sinema sektörüne verdiği desteğe işaret eden Sobacı, şunları kaydetti:

"'Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas' ve 'Kaptan Pengu ve Arkadaşları' gibi animasyon filmlerimiz, aynı zamanda 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmimiz verdiğimiz bu önemin salgın dönemine rağmen beyazperdeye aktarmamızın, vizyona girmesinin en temel göstergelerinden biri ve sinema sektöründe de çok büyük bir canlanmaya, hareketliliğe yol açtı. Aynı başarıyı 'Malazgirt 1071' filmimizin de elde edeceğinden bir şüphemiz yok."

"Bu toprakların çocuğu olma şuuru Malazgirt'te oluşan bir şuurdur"

Beyoğlu Belediye Başkanı ve aynı zamanda Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu topraklarda 1071 tarihli Malazgirt ruhu, Çanakkale ruhu, İstanbul'un fetih ruhu, milli mücadele ruhu ve en son 15 Temmuz ruhu hala canlıdır." değerlendirmesini yaptı.

Medeniyetlerin taşıyıcı şahsiyetleri olduğunun altını çizen Yıldız, şöyle devam etti:

" Sultan Alparslan, Selçuklu, Malazgirt, İstanbul, İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet, milli mücadele, Anadolu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim. Biz ilelebet var olacak Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu toprakların çocuklarıyız. Bu toprakların çocuğu olma şuuru Malazgirt'te oluşan bir şuurdur. Bu toprakların çocukları olarak Malazgirt, milli mücadele, Çanakkale ve 15 Temmuz ruhuna her zaman sahip çıkacağız. TRT'mizin bu anlamda çok ciddi yapımları var. Bu şuurun gelişmesine fayda sağlayacak bu filmde emeği geçen Bilal Kalyoncu'yu, oyuncularımızı ve TRT Genel Müdürümüzü tebrik ediyorum."

"Sultan Alparslan'ı oynamaktan çok büyük onur, gurur ve mutluluk duyuyorum"

Filmde "Sultan Alparslan"ı canlandıran Cengiz Coşkun ise "Bizlere bu toprakları vatan yapan, dünya tarihine yeniden yön veren Malazgirt zaferi ilk kez beyazperdeye taşınıyor. Ben de filmde tarihimizin şanlı kahramanlarından, liderlerinden biri Sultan Alparslan'ı oynamaktan çok büyük onur, gurur ve mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Coşkun, filmi 2019'da çektiklerini, fakat Kovid-19 salgını sebebiyle izleyiciyle bir araya gelemediklerini belirterek, filmde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çekimlerin 8 hafta boyunca Konya ve İstanbul'da sürdüğünü aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Birçok sahneyi Konya'da gerçek mekanlarda çektik. Programın aksamasıyla çekimler kışa kaldı. Konya'nın kışını bilirsiniz yine de genel itibariyle çekimlerimiz keyifli geçti. Ben de ufak tefek sıkıntılar yaşadım. Filmin açılış sahnesinde arkadaşımızla zamanlamayı iyi yapamadığımız için elinden kılıcı kaydı ve aslında çok büyük bir kazadan kıl payı kurtuldum. Kılıç zırhımı deldi ve ucu kaburgamın tam üstüne saplandı. Fakat bu kadar zorluğa rağmen çok güzel bir film yaptığımızı düşünüyorum. Umarım izleyicimiz, seyircimiz de filmi beğenir ve hakkı olan değeri verir."

Galaya İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Malazgirt Meydan Muharebesi'ni konu edinen filmin yönetmenliğini Özgür Bakar ve Bilal Kalyoncu üstleniyor. Aksiyon, tarih ve savaş türündeki filmde Cengiz Coşkun'un yanı sıra başrollerde Caner Kurtaran, Vildan Atasever ve Haluk Piyes rol alıyor.