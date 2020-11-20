Malazgirt Belediye Başkanı Altın, çalışmaları denetledi - Son Dakika

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ekiplerin alt yapı ve yol açma çalışmalarını inceledi.

Başkan Altın, belediye ekipleri tarafından ilçenin dört bir noktasında süren kanalizasyon, yol açma ve içme suyu şebeke hattı çalışmalarını denetledi.

İnceleme sırasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Altın, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Altın, hizmetlerin aksamaması için ekiplerin yoğun bir mesai yaptığını söyledi.