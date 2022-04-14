Malazgirt Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı - Son Dakika
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Malazgirt Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı

14.04.2022 11:15

Muş'un Malazgirt Belediyesi, karların erimesiyle cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.

Muş'un Malazgirt Belediyesi, karların erimesiyle cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.

Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın talimatı ile bahar temizliğine başlayan ekipler, cadde, sokak, park ve kaldırımlardaki çöpleri topladı.

İtfaiye ekipleri de temizlik çalışmalarının ardından cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.

İçe sakinleri, yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

Malazgirt Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı
Malazgirt Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı
Malazgirt Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malazgirt Belediyesi cadde ve sokakları yıkadı - Son Dakika


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