Malazgirt Belediyesi ilçedeki metruk binaları yıkıyor - Son Dakika
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Malazgirt Belediyesi ilçedeki metruk binaları yıkıyor

6 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Malazgirt Belediyesi ilçedeki metruk binaları yıkıyor, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Vekili Cezayir Bozkurt, ilçede terk edilmiş binaların fazla olduğunu söyledi.

Tehlike oluşturan yapıların kaldırılması gerektiğini ifade eden Bozkurt, önceden tespit ettikleri 13 metruk binanın belediye ekiplerince yıkıldığını belirtti.

5 binada imar ekiplerince onarım yapılmasına karar verildiğini aktaran Bozkurt, "Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan binalar güvenlik açısından olumsuzluklara neden oluyor. Bu binaları belirlenen plan çerçevesinde, mahalle muhtarlarıyla da istişare edip yasal işlemlerin ardından yıktık. İlçenin çeşitli noktalarında kullanılmayan ve yıkılmak üzere olduğu için tehlike arz eden binaların yıkımı gerçekleştirildi." diye konuştu.

Malazgirt, Cezayir, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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