Malazgirt Belediyesi'nin sıcak asfalt çalışması - Son Dakika

Malazgirt Belediyesi'nin üst yapı çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda asfalt çalışması devam ediyor.

Çalışmaları inceleyen Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçedeki yolların yenilerek hizmete sunulması konusunda çaba gösterdiklerini söyledi.

Sıcak asfalt çalışmasının Selçuklu Mahallesi okullar bölgesi ile yeni yapılan polis lojmanlarının bulunduğu bölgede devam ettiğini ifade eden Altın, şöyle konuştu:

"Buradaki yolumuz bittiğinde hem burada okullarımızda okuyan öğrencilerimiz rahatlayacak hem de yeni yapılan polis lojmanlarındaki polislerimiz işlerine rahatlıkla gidebilecek. Diğer mahallelerimizde de yol yapım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Vatandaşlar da hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Altın'a teşekkür etti.