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Malazgirt Belediyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

44 dakika önce

Muş'un Malazgirt Belediyesi, başkanlık makamında bayramlaşma gerçekleştirildi.

Malazgirt Belediyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi, System.String[]
Muş'un Malazgirt Belediyesi, başkanlık makamında bayramlaşma gerçekleştirildi.

Bayramlaşma törenine Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, 24. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Muzaffer Çakar, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, belediye başkan yardımcıları, Muş İl Genel Meclis üyesi Sait Yıldırım, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, "Ramazan ayını huzur ve mutluluk içerisinde idrak ettik ve bayrama ulaştık. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi Rabbimden niyaz ediyor, tekrar sizlerin ve ailelerinizin, buraya gelmek isteyen ve gelemeyen veya bulunamayan bütün hemşerilerimizin, ülkemizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Bayramlaşmaya gelen tüm konuklara bayram şekeri, kolonya ve çay ikramı yapıldı. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:59 Kaynak: İHA
Milletvekili, Cengiz Altın, Muş, Malazgirt, Güncel
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