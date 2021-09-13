Malazgirt'te tohum eleme tesisi kurulacak - Son Dakika

Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ilçedeki çiftçiler için tohum eleme tesisi kurulacak.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ın girişimleriyle hazırlanan ve 2 milyon 500 lira hibe destekli tohum eleme tesisi projesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylandı.

Başkan Kılıç, gazetecilere, ilçedeki çiftçilere daha iyi kaliteli bir hizmet verebilmek için projelerin tek tek hayata geçirildiğini söyledi.

Yer tespiti yaptıktan sonra tohum eleme tesisini Malazgirt çiftçisine kazandıracaklarını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Çiftçilerin ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip bir yer açacağız. Eleme tesisinin yanında farklı projelere de yer vermeyi düşünüyoruz. Tüm çiftçilerimize bize verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İlçeye önemli bir tesisi kazandırmayı başardık. Çiftçilerimizin yüzünü güldürmek adına tesisimizi en kısa sürede faaliyete geçireceğiz. Projemizi destekleyen Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'a, Sayın Valimiz İlker Gündüzöz'e, Sayın vekilimiz Mehmet Emin Şimşek'e, ilçe kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve İlçe Tarım ve Orman Müdürümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tesisimizin tüm çiftçilerimize ve Malazgirt halkına hayırlı olmasını dilerim"