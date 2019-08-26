Son Dakika Haberleri: Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
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Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü töreni başladı.

Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü töreni başladı.


Malazgirt Tören Alanı'nda düzenlenecek tören öncesi vatandaşlar üst aramasından geçirilerek alana alınmaya başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, mehteran gösterisiyle devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin üst kademesinin katılacağı tören, renkli görüntüler oluşturdu. - BİTLİS

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:49 Kaynak: İHA
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