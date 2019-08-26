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Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

10 dakika önce

Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorBİTLİS - Muş'un Malazgirt ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü töreni başladı.

Malazgirt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

BİTLİS - Muş'un Malazgirt ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü töreni başladı.

Malazgirt Tören Alanında yapılan tören öncesi vatandaşlar üst aramasından geçirilerek alana alınmaya başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan tören mehteran gösterisiyle devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere devletin üst kademesinin katılacağı tören, renkli görüntüler oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradan da Bitlis'in Ahlat ilçesine geçmesi bekleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Malazgirt, Muş, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:42 Kaynak: İHA
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