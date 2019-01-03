Malazgirt'de Destekleme ve Yetiştirme Kursu Açıldı

Malazgirt
ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenci ve mezunlar için destekleme ve yetiştirme kursu açıldı.
Halk Eğitim Merkezinde açılan kursa kayıt yaptıran 64 öğrenci, Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle sınava hazırlanıyor.
Öğretmenler gözetiminde okudukları bölümlere ait dersleri alan öğrencilere, deneme sınavları ile iyi bir hazırlık dönemi geçirme imkanı sunuluyor.
Kursa katılan öğrencilerden Harun Karakaya
, Halk Eğitim Merkezinde açılan kursta güzel bir çalışma ortamı sağlandığını belirtti.
Karakaya, kursun açılmasına katkı sunanlara teşekkür etti.