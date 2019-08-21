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Malazgirt'e "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" sona erdi

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü nedeniyle düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" sona erdi.

Malazgirt'e
Muş'un Malazgirt ilçesinde 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü nedeniyle düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" sona erdi.

Türkiye Yazarlar Birliği'nin ilkini Topkapı Sarayı'nda, ikincisini Dolmabahçe Sarayı'nda, üçüncüsünü Konya'da düzenlediği "Tarihi Roman ve Tarihte Roman Bilgi Şöleni"nin dördüncüsü ise Malazgirt'te yapıldı. Malazgirt Kaymakamlığı katkılarıyla Malazgirt Belediyesinin ev sahipliğinde, Türk Tarih Kurumu işbirliği ile yapılan şölen, 19-21 Ağustos tarihlerinde Malazgirt Kaymakamlığı Kültür Merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Mehmet Doğan'ın onursal başkanlığını yürüttüğü Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümünde "IV. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" sona erdi. Malazgirt Kaymakamlığı katkılarıyla ve Malazgirt Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen şölende, tarih ve roman ilişkileri tartışıldı. Toplantıya 40 kadar ilim ve fikir adamının yanında ünlü tarihi roman yazarları da katıldı.

Üç gün süren bilgi şöleninde, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan'ın açılış konuşmalarıyla başlayan şölende sunulan bildiriler ve yapılan değerlendirme konuşmaları daha sonra kitap olarak da yayınlanacak. - MUŞ
Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:06 Kaynak: İHA
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