Malazgirt Emniyet Müdürü Türk'ten Kaymakam Demirer'e ziyaret - Son Dakika

Muş'un Malazgirt Emniyet Müdürü Serhan Türk, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer'i ziyaret etti.

Kaymakam Demirer, Emniyet Müdürü Türk'ün Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Demirer, polis teşkilatının mazisinin kahramanlıklarla dolu olduğunu söyledi.

Fedakarca hizmet veren polis teşkilatının milletin güveni ve sevgisini kazandığını belirten Demirer, şunları kaydetti:

"Bu fedakarlığı gösteren emniyet mensuplarımızın çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeten bir anlayışla, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu vesile ile başta İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm Türkiye'de görev yapan kahraman polislerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum."