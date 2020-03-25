Malazgirt ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Malazgirt ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor
7 saat önce
Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmaları sürüyor.
Muş'un Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmaları sürüyor.
Malazgirt'te bir çok noktada dezenfekte çalışması yürüten ekipler, cadde ve sokakları da tazyikli suyla yıkıyor.
Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Cengiz Altın, İtfaiye, Temizlik ve Fen İşleri müdürlüklerine bağlı ekiplerce temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.
İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar başta olmak üzere her yerde çalışma yaptıklarını belirten Altın, belli noktalarda da dezenfekte çalışması yürütüldüğünü vurguladı.
Esnaf Özcan Çetinkaya, çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Altın ve ekiplere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:18 Kaynak: AA
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