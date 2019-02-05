Son Dakika Haberleri: Malazgirt'in 'Gönül Elçisi' Beştepe'ye Çıkacak

Malazgirt'in 'Gönül Elçisi' Beştepe'ye Çıkacak

1 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde temizlik firması işleten ve ilçenin 'gönül elçisi' olan genç iş adamı Ertan Yurdakul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini söyledi.

Malazgirt'in 'Gönül Elçisi' Beştepe'ye Çıkacak, System.String[]
Muş'un Malazgirt ilçesinde temizlik firması işleten ve ilçenin 'gönül elçisi' olan genç iş adamı Ertan Yurdakul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Ertan Yurdakul, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve büyükelçilerle yaptığı istişareler sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 20 dakikalık ikili bir toplantı kararı alındığını belirtti. Yurdakul, "Başkanımıza götüreceğimiz konularda tamamıyla Malazgirt ilçemizin sorun ve sıkıntılarını dile getireceğiz. Cumhurbaşkanımız ile görüşme tarihi seçimden önce olup, resmi tarih Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanacağı ifade edildi. Her şey Malazgirt için diyerek çıktığımız bu yolda, elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:56 Kaynak: İHA

Muş, Cumhurbaşkanı, Malazgirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi

Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı "Silahlanın" Diyen Sedat Peker'den Yeni Açıklama: Kudurun Ulan!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:32:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malazgirt'in 'Gönül Elçisi' Beştepe'ye Çıkacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]