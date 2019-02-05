Malazgirt'in 'Gönül Elçisi' Beştepe'ye Çıkacak
1 saat önce
Muş'un Malazgirt ilçesinde temizlik firması işleten ve ilçenin 'gönül elçisi' olan genç iş adamı Ertan Yurdakul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini söyledi.
Muş
'un Malazgirt
ilçesinde temizlik firması işleten ve ilçenin 'gönül elçisi' olan genç iş adamı Ertan Yurdakul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la bir araya geleceğini söyledi.
Açıklamalarda bulunan Ertan Yurdakul, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve büyükelçilerle yaptığı istişareler sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile 20 dakikalık ikili bir toplantı kararı alındığını belirtti. Yurdakul, "Başkanımıza götüreceğimiz konularda tamamıyla Malazgirt ilçemizin sorun ve sıkıntılarını dile getireceğiz. Cumhurbaşkanımız ile görüşme tarihi seçimden önce olup, resmi tarih Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanacağı ifade edildi. Her şey Malazgirt için diyerek çıktığımız bu yolda, elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. - MUŞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:56 Kaynak: İHA
Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek
İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi
Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı
"Silahlanın" Diyen Sedat Peker'den Yeni Açıklama: Kudurun Ulan!