Malazgirt'in yıl dönümünde yelken yarışları
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Anadolu'nun Fethi Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Ahlat Yelken Yarışları, yarın Van Gölü'nde başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:20 Kaynak: AA
Anadolu'nun Fethi Malazgirt
Zaferi'nin 948. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Ahlat
Yelken Yarışları, yarın Van Gölü
'nde başlayacak. Türkiye
Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bitlis
'in ilçesi Ahlat'ta düzenlenecek organizasyonda yarın yarış kurulu, antrenör ve yönetici toplantısı yapılacak.
Organizasyonda yarışmacılar 25 Ağustos Pazar gününe kadar "optimist", "laser 4.7" ve "laser radial" sınıflarında mücadele edecek.
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