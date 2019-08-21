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Malazgirt'in yıl dönümünde yelken yarışları

1 saat önce

Anadolu'nun Fethi Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Ahlat Yelken Yarışları, yarın Van Gölü'nde başlayacak.

Malazgirt'in yıl dönümünde yelken yarışları, System.String[]
Anadolu'nun Fethi Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Ahlat Yelken Yarışları, yarın Van Gölü'nde başlayacak.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in ilçesi Ahlat'ta düzenlenecek organizasyonda yarın yarış kurulu, antrenör ve yönetici toplantısı yapılacak.
Organizasyonda yarışmacılar 25 Ağustos Pazar gününe kadar "optimist", "laser 4.7" ve "laser radial" sınıflarında mücadele edecek.
Malazgirt, Van Gölü, Ahlat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:20 Kaynak: AA
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