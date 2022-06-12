Malazgirt Kaymakamı Demirer'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
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Malazgirt Kaymakamı Demirer'den şehit ailesine ziyaret

12.06.2022 13:51
Malazgirt Kaymakamı Demirer'den şehit ailesine ziyaret

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, şehit ailesini ziyaret etti.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, şehit ailesini ziyaret etti.

Demirer, beraberindeki Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ile Beşdam köyünde yaşayan şehit Piyade Er Haydar Üsta'nın eşi Hazal Üsta ve çocuklarını ziyaret etti, mevlit programına katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim ile Mevlid-i Şerif okunmasının ardından hayır yemeği ikram edildi.

Ardından Beşdam Köyü Jandarma Karakol Komutanlığına geçen Demirer, burada askerlerle bir araya geldi.

Demirer, "Ülkenin her karış toprağında bu kutsal vazifeyi yerine getirmenin ayrı bir gurur ve onur olduğunu biliyorum. Tüm askerler kardeşlerimi kutluyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Malazgirt, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt Kaymakamı Demirer'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

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