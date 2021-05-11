Malazgirt Kaymakamı Demirer ev ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, tek başına yaşayan 75 yaşındaki Nigar Alıç'ı evinde ziyaret etti.

Demirer, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt ve Selçuklu Mahallesi muhtarı Fehim Gün ile Selçuklu Mahallesi'nde tek başına yaşayan Alıç'ı ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.

Kaymakam Demirer, yaptığı açıklamada, bir ay önce yakalandığı yeni tip koronavirüsü atlatan ve SYDV'nin destekleriyle yaşamını idame ettiren 75 yaşındaki Alıç'ı dinleyerek yaşadığı sıkıntılara ortak olduklarını söyledi.

Alıç'a şifa dileyen Kaymakam Demirer, şöyle dedi:

"Teyzemiz yalnız değil, devletimiz var. Bizler varız. Kaymakamlık olarak yıllardır teyzemizin ne ihtiyacı varsa karşılıyoruz. Sadece temel gıda ihtiyacı karşılamak önemli değil. Önemli olan teyzemizi evinde ziyaret ederek bir evladı gibi ona moral vermek. Devletimizin yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımız ile diğer dezavantajlı insanlarımızın her zaman yanında olduğunu kendilerine iletiyoruz. Nigar teyzemize, her zaman sorun ve sıkıntısında yanında ve dertlerine ortak olduğumuzu anlattık. Teyzemizin Ramazan Bayram'ını da şimdiden tebrik ederim."