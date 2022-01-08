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Malazgirt Kaymakamı Demirer, öğrencilere ilçenin yeni müzesini gezdirdi - Son Dakika

Malazgirt Kaymakamı Demirer, öğrencilere ilçenin yeni müzesini gezdirdi

08.01.2022 13:08
Malazgirt Kaymakamı Demirer, öğrencilere ilçenin yeni müzesini gezdirdi

Malazgirt Kaymakamlığının hayata geçirdiği Tarihimi Tanıyorum Projesi kapsamında ilçedeki öğrenciler, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ile 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi'ni gezdi.

Malazgirt Kaymakamlığının hayata geçirdiği Tarihimi Tanıyorum Projesi kapsamında ilçedeki öğrenciler, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ile 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesi'ni gezdi.

İlçede yeni hizmete açılan müzeyi gezen öğrencilere Kaymakam Demirer, burada sergilenen materyallerle ilgili verdi.

Kaymakam Demirer, ilçede eğitim gören öğrencileri müzede sırayla misafir ettiklerini söyledi.

Müzede Sultan Alpaslan ve Türkiye tarihi hakkında görsel bir şölen sunduklarını ifade eden Demirer, şöyle konuştu:

"Sayın Valimiz İlker Göndüzöz'ün destekleri ve büyük emekleri ile Malazgirt'te yakışır bir müzeyi yaptırdık. Kültür Bakanlığımıza devrettik ve bugün de burada öğrencilerimiz ile birlikte gezdik. Sayın Valimize Malazgirt halkı adına çok teşekkür ediyoruz. Müzemiz bir tematik algıyı ortaya koyuyor. Bu da 1071'den başlayarak ve çıkışta da 2071're kadar uzanan tarihi bir zaman çizelgesi içerisinde, tarihi olayları anlatıyor. Aynı zamanda dönemsel canlandırmalar da var."

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadeleyle ilgili animasyonların da yer aldığı müzede, bölge halkının günlük hayatta kullandığı araç ve gereçler, yöreye özgü el sanatları ile çeşitli eserler yer alıyor.

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Malazgirt, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malazgirt Kaymakamı Demirer, öğrencilere ilçenin yeni müzesini gezdirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malazgirt Kaymakamı Demirer, öğrencilere ilçenin yeni müzesini gezdirdi - Son Dakika
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