Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, uzaktan eğitim sürecinde internet sorunu yaşayan öğrenciler için kurulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktasında incelemede bulundu.
Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi'nde kurulan EBA Destek Noktasını ziyaret eden Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya'dan bilgi aldı.
Kaymakam Yalçın, yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim süreci çerçevesinde Malazgirt'te EBA'ya erişim sağlayamayan öğrenciler için destek noktaları kurduklarını söyledi.
EBA Destek Noktaları sayesinde öğrencilerin uzaktan eğitime erişim imkanı bulduğunu belirten Yalçın,"İlçemizde birçok noktaya EBA destek noktaları kurduk. İki mobil destek aracımızda eğitim hizmetinde bulunacak. EBA Destek Noktalarını yaygınlaştırmaya çalışan öğretmenlerimize teşekkür ederim." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, EBA Destek Noktası'nı inceledi - Son Dakika