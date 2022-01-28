Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkanından esnaf ziyareti - Son Dakika

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek 'hayırlı işler' dileğinde bulundular.

Kaymakam Demirer ve Başkan Altın ile birlikte çarşı merkezindeki esnafını ziyaret ettiklerini belirterek, "bilindiği üzere ilçemizde kış ayları çok çetin geçiyor. Bizde Belediye Başkanımızla birlikte esnafımızı ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledik. Esnafımıza büyük önem veriyoruz. İlçemizin kalkınması için esnafımızın kalkınması hepimizin için önemlidir. Onların gelişmesine katkı sağlamak bizim görevimizdir. Başkanımızla birlikte Sık sık ziyaretlerimiz sürecek." dedi.

"Kaymakam Demirer Döner Kesip, Çamaşır Makinesi Taşıdı"

Kaymakam Demirer esnaf ziyaretleri sırasında, döner salonunda döner kesti. Daha sonra çamaşır makinesi tamir salonunda çamaşır makinesini almaya gelen vatandaşların tamir olan makinelerini araçlarına kadar taşıdı.

Kaymakam Demirer ve Başkan Altın esnaf ziyaretleri sırasında karşılaştıkları çocuklara çeşitli hediyeler verdiler.