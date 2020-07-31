Malazgirt Kaymakamı Yalçın'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Yalçın, mesajında, bayramların karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günler olduğunu belirtti.

Yalçın, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bayram günlerinin sevincini akrabalarımızla, dostlarımızla, engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, huzur evindeki yaşlılarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak, milletimizle buluşma, kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır. İslam alemi olarak bizler biliyoruz ki, sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nı en içten duygularla tebrik ediyorum. Bayramın milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluk vesilesi olmasını temenni ederim."