Malazgirt Kaymakamı Yalçın kurban vekaletini TDV'ye verdi - Son Dakika

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.

İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Yalçın'ı makamında ziyaret ederek, kurban bağış kampanyası hakkında bilgi verdi.

Ardından vekaletle kurban bağışında bulunan Yalçın, amaçlarının farkındalık oluşturmak ve vatandaşları kampanyaya teşvik etmek olduğunu söyledi.

Müftü Demirtaş da vekaletle kurban bağışında bulunmak isteyenleri söz konusu kampanyaya davet ederek, Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan kampanyanın 27 yıldır devam ettiğini ve bu organizasyon sayesinde birçok ülke ile Türkiye'de kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.