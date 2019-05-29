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Malazgirt Kaymakamlığından kurum personellerine iftar yemeği

59 dakika önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından Karayolları 116. Şube Şefliği, İlçe Özel İdare, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve VEDAŞ ekipleri onuruna iftar yemeği verildi.

Malazgirt Kaymakamlığından kurum personellerine iftar yemeği, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı tarafından Karayolları 116. Şube Şefliği, İlçe Özel İdare, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve VEDAŞ ekipleri onuruna iftar yemeği verildi.

Malazgirt Öğretmenevinde düzenlenen organizasyonda, okunan ezan ve edilen dualarla hep birlikte oruçlar açıldı. İlçede görev yapan kamu personeline yakın ilgi gösteren Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, verilen iftar yemeğinde misafirleri ile tek tek ilgilenerek onlarla birebir sohbet etti.

İftar yemeğine Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, Karayolları 116. Şube Şefi Fehim Altıntaş, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Şahin, VEDAŞ Malazgirt Şube Şefi İlhami Yılmaz ve çok sayıda kamu çalışanları katıldı.

İftar yemeğine katılan kamu çalışanları, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın'a kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ettiler. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:47 Kaynak: İHA
Köylere Hizmet Götürme Birliği, Muş, Malazgirt, Güncel
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