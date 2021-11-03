Malazgirt Kaymakamlığından öğrencilere kitap desteği - Son Dakika

Malazgirt Kaymakamlığı, ortaokul öğrencilerine kaynak kitap desteğinde bulundu.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Aydın Aydın, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt ile Malazgirt Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Orta Okulunu ziyaret etti.

Burada 8. sınıf öğrencilerine kaynak kitaplar dağıtan Demirer, öğrencilere çok ders çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Çok çalışmanın iyi bir lise ve üniversitenin kapısını açtığını belirten Demirer, şunları kaydetti:

"Güzel bir şekilde çalışıp önümüzdeki sınava hazırlanın. Güzel bir puan almanız, güzel bir lise ve güzel bir üniversite demek. O yüzden sizler şuan en önemli senedesiniz. Bu sene derslerinize öğretmenlerinizle birlikte ağırlık verin. Evlerinizde sınavlara hazırlıklarınızı yapın, testlerimizi çözün. 6-7 ayı yoğun tempoda geçirin. Eksikliklerinizi tamamlayın. Hepinize başarılar dilerim."