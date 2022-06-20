Malazgirt Meslek Yükseokulunda mezuniyet heyecanı - Son Dakika
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Malazgirt Meslek Yükseokulunda mezuniyet heyecanı

20.06.2022 14:11
Malazgirt Meslek Yükseokulunda mezuniyet heyecanı

Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) mezuniyet töreni düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenin konferans salonundaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

MYO Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Adem Aktaş, meslek yüksekokulların ülkenin ihtiyaç duydukları ara elemanlarının yetiştirilmesi misyonunu üstlendiğini söyledi.

Ardından dereceye giren öğrencilere belge ve ödülleri verildi, mezun olanlar kep attı.

Törene, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Muş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ulaş Çaydaş, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, akademisyenler, öğrenci ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA

Malazgirt, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt Meslek Yükseokulunda mezuniyet heyecanı - Son Dakika

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