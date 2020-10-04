Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri meslek sahibi yapıyor - Son Dakika

Muş Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezi, öğrencilere haftada bir gün teorik, diğer günlerde de iş yerlerinde çalışma imkanı sunarak meslek sahibi olmalarını sağlıyor.

Ortaokuldan mezun olduktan sonra sevdiği mesleği yapmak isteyen gençler, merkeze kayıt yaptırarak haftada bir gün okulda teorik eğitim alıyor, 4 gün de mesleğiyle ilgili bir iş yerinde çalışarak hem mesleği öğreniyor hem de lise diploması alıyor.

Malazgirt Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Dinçer İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezlerinde 27 alan 142 dalda eğitim verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin merkezdeki eğitimleri tamamladıktan sonra meslek lisesi diploması alabildiklerini belirten İpek, "Daha önce öğrencilere ustalık belgesi veriliyordu. Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliğinde yapılan değişiklik doğrultusunda öğrencilerimiz akşam okula gelerek belirlenen fark derslerini öğretmenleri nezaretinde tamamlayıp meslek lisesi diploması alabiliyor. Öğrencilerimiz haftanın bir günü okulda teorik eğitim görüyor. Diğer günlerde de işletmelerde çalışıyorlar. Çalıştıkları süre boyunca sigortaları devlet tarafından ödeniyor. Öğrencilerimize asgari ücretin üçte biri kadar maaşı işletmeler ödüyor." diye konuştu.