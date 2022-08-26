Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malazgirt Milli Parkı'nda hutbe irat etti (1)

Malazgirt Milli Parkı'nda bulunan cemaat
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe irat etmesi MUŞ - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muş'ta Malazgirt Milli Parkı'nda hutbe irat etti. (1)
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Malazgirt, Muş, Güncel, Son Dakika
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