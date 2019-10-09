Son Dakika Haberleri: Malazgirt Müftüsü Demirtaş göreve başladı
Son Dakika Güncel Malazgirt Müftüsü Demirtaş göreve başladı

Malazgirt Müftüsü Demirtaş göreve başladı

2 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesine atanan müftü olarak atanan Emrah Demirtaş, göreve başladı.

Malazgirt Müftüsü Demirtaş göreve başladı, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesine atanan müftü olarak atanan Emrah Demirtaş, göreve başladı.

Makamında gazetecilerle bir araya gelen Demirtaş, ilçeye atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçede din hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Burası müftü olarak görev yapacağım ilk yer. Tarihi Malazgirt ilçesinde bulunmaktan mutluyum. Aslen Vanlıyım. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt ismini çok duydum ve bu bölgeye yabancı değilim. Malazgirt, tarih ve doğal güzellikleri bakımından nadide ilçelerimizden biri. Burada görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz."

Malazgirt, Emrah, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:46 Kaynak: AA
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