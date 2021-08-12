Malazgirt şehitleri için 1071 hatim okunacak - Son Dakika

Malazgirt Zaferi'nin 950'nci seneidevriyesinde tüm camilerde şehitlerimiz için 1071 hatm-i şerif, 1071 Yasin-i Şerif ve 1071 Fetih Suresi okunacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye genelinde şehitler için 1071 hatim okunmasını istedi. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il müftülüklerine gönderilen yazıda, bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne kadar canlarını feda eden şühedanın ruhlarını şad etmek ve aziz hatıralarını yad etmek üzere, 1071 hatm-i şerif, 1071 Yasin-i Şerif ve 1071 Fetih Suresi okunacağı belirtildi.

81 ilde 911 ilçede hatimler okunacak

Buna göre, 20 Ağustos 2021 Cuma gününe kadar Türkiye genelindeki toplam 911 ilçe ve 79 ilde birer tane, Malazgirt Zaferi'nin gerçekleştiği ve Türklerin Anadolu'ya ilk adımını attığı Bitlis ilinde 41, Muş'ta ise 40 olmak üzere toplam 1071 hatm-i şerif, Yasin-i Şerif ve Fetih Suresi okunacak. - ANKARA