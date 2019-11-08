Malazgirt'te 11 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Muş'un Malazgirt ilçesinde 11 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:42 Kaynak: AA
Muş'un Malazgirt ilçesinde 11 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdukları kamyonette arama yaptı.
Aramada, kamyonete gizlenmiş 11 bin 650 paket kaçak sigara ele geçiren ekipler, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
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