Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te 11 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Malazgirt'te 11 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

Malazgirt'te 11 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde 11 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Malazgirt'te 11 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Muş'un Malazgirt ilçesinde 11 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdukları kamyonette arama yaptı.

Aramada, kamyonete gizlenmiş 11 bin 650 paket kaçak sigara ele geçiren ekipler, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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