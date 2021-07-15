Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve protokol üyeleri Şehit Er Mehmet Zeki Özsubaşı ve Şehit Selçuk Yabansu'nun kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Demirer, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazileri baş tacı olarak gördüklerini söyledi.

Ülke için canlarını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler dileyen Kaymakam Demirer, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, biz de bu anlamlı günün anısına şehitlerimizin kabirlerinde dua ettik. Mekanları cennet olsun inşallah." diye konuştu.

Daha sonra Merkez Camisinde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Programa Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Emniyet Müdürü İlker Eşki, Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Harun Nazlı, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, şehit yakınları ile gaziler katıldı.